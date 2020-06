Dominic Thiem heeft spijt van zijn deelname aan het omstreden toernooi van Novak Djokovic. Veel spelers die hun opwachting maakten op de Adria Tour raakten besmet met het coronavirus, onder wie Djokovic zelf.

"Ik was geschokt toen ik het nieuws hoorde over de Adria Tour. We hebben wekenlang zonder publiek moeten spelen, dus we waren meer dan blij dat er weer fans aanwezig mochten zijn op een toernooi", schrijft Thiem donderdag op Instagram.

Op de Adria Tour zaten vorige week in Belgrado en afgelopen weekend in Zadar duizenden toeschouwers op de tribune, die zich niet hoefden te houden aan de anderhalvemeterregel. De spelers hadden op de baan ook gewoon fysiek contact en gingen 's avonds gezamenlijk naar feesten.

"We vertrouwden de coronaregels van de Servische overheid, maar we zijn te optimistisch geweest. Ons gedrag was een vergissing, we waren te euforisch en het spijt mij heel erg", aldus Thiem, die zowel in Belgrado als in Zadar in actie kwam.

Thiem vijf keer negatief getest

Naast Djokovic testten ook Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki positief op COVID-19. Dat zorgde voor beschuldigingen over en weer (het kamp van Djokovic stelde Dimitrov verantwoordelijk en andersom) en kritiek van de rest van de tenniswereld.

Thiem ontsprong in elk geval de dans. "Ik ben nu vijf keer getest in tien dagen tijd en het resultaat was altijd negatief. Ik wens iedereen die besmet is geraakt het beste en een goed herstel", besloot hij zijn verhaal.

Djokovic organiseerde de Adria Tour als alternatief nu het tennis stilligt vanwege de coronacrisis. Er zouden vier Balkanlanden worden aangedaan, maar de evenementen in Montenegro en Bosnië zijn inmiddels geschrapt, net zoals de finale in Zadar werd afgelast.