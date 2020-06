De US Open heeft er woensdag (lokale tijd) toch voor gekozen om een toernooi voor rolstoeltennissers te organiseren. De Grand Slam kreeg veel kritiek nadat het in een versoberde versie van het toernooi vanwege het coronavirus aanvankelijk geen rolstoeltennissers wilde toestaan.

Tennisbond USTA gaf vijf dagen eerder al aan dat het overwoog zijn besluit terug te draaien, nadat meerdere spelers hun ongenoegen hadden geuit. USTA stelde daarbij dat de communicatie met de rolstoeltennissers beter had gemoeten.

"Het besluit om toch een toernooi voor rolstoelspelers te organiseren volgt na diverse online meetings met spelers en de internationale tennisbond (ITF)", meldt USTA in een verklaring. "De US Open in 2020 zal een toernooi voor mannen, vrouwen en dubbelspel bevatten, vergelijkbaar in grootte met voorgaande edities van ons toernooi."

Paralympisch kampioen Dylan Alcott leidde het spelersprotest tegen de US Open. De Australiër omschreef de situatie aanvankelijk als "walgelijke discriminatie" en bedankt de organisatie nu voor het terugdraaien van het besluit.

"Ik was in tranen toen het toernooi werd geannuleerd. Het is zo zwaar voor ons, om te moeten leven in een wereld waarin niet-gehandicapten bepalen welk restaurant we kunnen bezoeken, naar welke school we kunnen gaan en op welk tennistoernooi we kunnen spelen", aldus de tweevoudig winnaar van de US Open.

Alcott ziet het besluit van USTA als een belangrijke stap. "Dit besluit is een groot omslagpunt en laat zien hoeveel steun we hebben vanuit de gemeenschap. Ik kan niet vaak genoeg 'dankjewel' zeggen."

US Open begint eind augustus zonder toeschouwers

De US Open begint op 24 augustus en wordt een van de eerste toernooien sinds de corona-uitbraak. Er zijn geen toeschouwers welkom in New York en spelers mogen zich slechts door één coach laten begeleiden.

Het gemengd dubbeltoernooi en het juniorentoernooi zijn geschrapt en het dubbelspel bij de mannen en vrouwen is gehalveerd.