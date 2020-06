De vader van Novak Djokovic heeft woensdag hard uitgehaald naar Grigor Dimitrov. Volgens Srdjan Djokovic is de Bulgaar verantwoordelijk voor de coronabesmettingen bij het door zijn zoon georganiseerde demonstratietoernooi.

Djokovic senior stelt dat Dimitrov zich aanvankelijk niet wilde laten testen en vervolgens anderen heeft aangestoken. De Bulgaar bleek tijdens het tweede weekend van de fel bekritiseerde Adria Tour in het Kroatische Zadar als eerste te zijn besmet.

"Hoe deze hele situatie is ontstaan? Doordat de beste man ziek is geworden, wie weet waar, en zich vervolgens niet heeft laten testen", aldus de vader van de nummer één van der wereld tegen het Kroatische RTL.

"Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Hij heeft grote schade toegebracht aan Kroatië, aan Servië en aan onze familie. Mijn zoon voelt zich nu ook niet goed. We moeten hier sterker uitkomen."

Iets eerder op de dag liet Djokovic' coach Goran Ivanisevic al aan The New York Times weten dat hij Dimitrov nalatig vindt. Daarnaast beweerde de broer van Djokovic als medeorganisator van het toernooi dat aan alle testregels is voldaan.

Manager Dimitrov: 'Djokovic is aansprakelijk'

De manager van Dimitrov liet niet lang na de aantijgingen van zich horen. "Grigor heeft drie maanden in isolatie gezeten en is rechtstreeks naar Belgrado gekomen. In zowel Belgrado als Zadar is hem niet gevraagd of verplicht om een test te doen", verdedigde hij zich tegen het Bulgaarse Tenniskafe.

"De organisatoren van het toernooi zijn aansprakelijk voor de veiligheid en de regels. Grigor heeft bij het oversteken van de grens tussen Bulgarije, Servië en Kroatië alle regels en wetten strikt nageleefd."

Djokovic organiseerde de Adria Tour als alternatief nu het tennis stilligt vanwege de coronacrisis. Er zouden vier Balkanlanden (Servië, Kroatië, Montenegro en Bosnië) worden aangedaan, waar publiek gewoon welkom was en geen afstandsregels golden.

Naast Dimitrov bleken ook Borna Coric, Viktor Troicki en Djokovic zelf het coronavirus te hebben opgelopen bij het toernooi, net als de coach van Dimitrov en de fysieke trainer van Djokovic. Ook toeschouwers testten positief. In Kroatië wordt een nieuwe golf van besmettingen gevreesd.