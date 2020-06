Novak Djokovic krijgt wereldwijd bakken kritiek over zich heen nadat een door hem georganiseerd tennistoernooi een flink aantal coronabesmettingen opleverde. De nummer één van de wereld raakte zelf ook besmet. Hoe heeft het zover kunnen komen?

1. Soepele coronamaatregelen in Balkanlanden

Terwijl de ATP- en WTA-tour tot medio augustus stilliggen vanwege de coronapandemie, organiseert Novak Djokovic het demonstratietoernooi Adria Tour. Het evenement begint op 13 en 14 juni in het Servische Belgrado, gevolgd door wedstrijden in het Kroatische Zadar (20 en 21 juni). Daarna staan er ook duels op het programma in Montenegro (27-28 juni) en Bosnië-Herzegovina (3-5 juli).

Hoewel er vanuit het buitenland al direct vraagtekens bij het toernooi worden geplaatst, is er in de Balkanlanden zelf veel minder protest. Het virus heeft er relatief weinig slachtoffers geëist. Servië heeft 263 doden gemeld, Kroatië 107, Montenegro 9 en Bosnië-Herzegovina 172.

Sinds medio mei zijn er in bijvoorbeeld Kroatië dagelijks nooit meer dan tien besmettingen gemeld, waardoor de overheid de maatregelen flink versoepeld heeft. Er is zelfs geen sprake meer van social distancing.

Djokovic houdt zich met zijn toernooi dan ook aan de lokale richtlijnen. De nummer één van de wereld nodigt spelers uit Servië, Kroatië, Bosnië, Bulgarije, Oostenrijk, Duitsland en Rusland uit voor zijn evenement.

Omhelzingen aan het net na een gemengd dubbel op de Adria Tour, met als tweede van links Djokovic. (Foto: Pro Shots)

2. Iedereen gedraagt zich alsof corona niet bestaat

Nikolina Babic, voorzitter van de Kroatische tennisbond, is aanvankelijk nog razend enthousiast. "Normaal gesproken kost het 10 miljoen euro om een dergelijk deelnemersveld rond te krijgen, maar nu wilden ze graag voor niets komen. Dat was een unieke mogelijkheid en Djokovic heeft dat geweldig geregeld."

De tribunes zitten vol met duizenden toeschouwers als de toptennissers het tegen elkaar opnemen. De spelers omhelzen elkaar na afloop van de partijen aan het net en poseren naast toeschouwers en ballenjongens en -meisjes voor selfies.

Ook spelen de tennissers onderling een partijtje basketbal en bezoeken ze een discotheek in Belgrado, waar ze uitgelaten dansen met ontbloot bovenlijf. Alsof het coronavirus niet bestaat.

60 Djokovic en andere tennissers feesten in Belgrado

3. Harde kritiek op 'Djocovid-19' na positieve gevallen

Zondag slaat het virus toe. De Bulgaar Grigor Dimitrov maakt bekend dat hij het coronavirus heeft opgelopen. De finale in Zadar wordt daarop afgelast.

De organisatie laat honderden mensen testen die contact hebben gehad met Dimitrov en de positieve uitslagen volgen elkaar snel op. De Kroaat Borna Coric, die zaterdag nog tegen Dimitrov speelde, is de tweede. Daarna blijken ook de Serviër Viktor Troicki, de coach van Dimitrov en de fysieke trainer van Djokovic besmet.

Dinsdag melden ook Djokovic en zijn vrouw Jelena het virus te hebben. Het leidt tot een storm van verontwaardigde reacties en harde kritiek uit de (tennis)wereld. De nummer één van de wereld wordt spottend omgedoopt tot Djocovid-19 en zijn aftreden in de spelersraad wordt geëist.

Djokovic zelf benadrukt dat hij zich met het toernooi aan de maatregelen in de gastlanden heeft gehouden, maar geeft ook toe dat hij zijn evenement te vroeg na de uitbraak van het virus heeft gepland. Met zijn vrouw gaat hij twee weken in quarantaine om verder niemand te besmetten.

Duizenden toeschouwers bezochten de Adria Tour in Belgrado en Zadar. (Foto: Pro Shots)

4. Het begin van een nieuwe golf?

Waar het aantal coronabesmettingen in Kroatië wekenlang niet boven de tien per dag uitkwam, vreest het land zich op te moeten maken voor een tweede golf. Maandag werden er negentien besmettingen geregistreerd, dinsdag waren het er al dertig.

HZJZ, het Kroatische equivalent van het RIVM, doet een oproep aan bezoekers van de Adria Tour of iedereen die in contact is geweest met bezoekers, in zelfisolatie te gaan, zodat een tweede golf voorkomen kan worden.

Ook president Andrej Plenkovic bezocht het evenement. Hoewel hij een negatieve testuitslag heeft, eiste de oppositie dat Plenkovic twee weken in zelfisolatie blijft. Het HZJZ vond dat niet nodig, omdat er geen sprake was van "intensief contact", zoals vijftien minuten in nabijheid van een coronapatiënt zijn. Plenkovic zegt maar drie minuten met Djokovic te hebben gesproken.

In Montenegro en Bosnië is de Adria Tour inmiddels verboden.