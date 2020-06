Novak Djokovic kan op weinig steun rekenen, nu blijkt dat hij en verschillende andere tennissers positief hebben getest op het coronavirus. De spelers liepen het virus zo goed als zeker op bij een door de Serviër georganiseerd toernooi, waarbij geen gezondheidsvoorschriften golden.

De 33-jarige Djokovic was al de vierde speler die bekendmaakte het coronavirus te hebben. Dat gold eerder voor Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki. Zij deden allemaal mee aan de door Djokovic opgezette Adria Tour, die werd gespeeld in Belgrado en Zadar.

Van onder anderen Nick Kyrgios en Andy Murray hoeft de huidige nummer één van de wereld niet op steun te rekenen. Met name Kyrgios is - zoals wel vaker - uitgesproken.

"Ik heb heel wat dingen gedaan die door anderen als onverantwoordelijk of dom zijn omschreven, maar dit slaat alles", schrijft de Australiër op Twitter. Eerder liet hij al weten de spelers een spoedig herstel te wensen "maar dit is wat er gebeurt als je de regels niet in overweging neemt". "Het virus is geen grap."

'Wachten tot het mis zou gaan'

Murray uit zich iets genuanceerder dan de Australiër. Hij vindt dat het debacle als een les moet dienen voor de toekomst. "Dit laat maar zien hoe serieus we dit virus moeten nemen, als we dat niet al deden", zei de Schot tegen Sky Sports.

Hij verbaast zich erover dat het toernooi op deze manier door kon gaan. "Elk land heeft natuurlijk zijn eigen regels, maar zodra mensen vanuit andere landen komen, moet je zorgen dat je alle gezondheidsvoorschriften in acht neemt. Dan had je dit soort situaties mogelijk kunnen voorkomen. Op deze manier was het wachten tot het mis zou gaan."

Eerder had Kiki Bertens al met verbazing gereageerd op het toernooi, waarbij gewoon publiek aanwezig was en spelers geen afstand van elkaar hoefden te houden. Ook verschenen er beelden van de betrokken tennissers, terwijl ze in Belgrado aan het feesten waren.

