Novak Djokovic heeft maandag bij zijn terugkeer in Belgrado positief getest op het coronavirus. De nummer één van de wereld is daarmee de vierde deelnemer aan de door Djokovic zelf opgezette Adria Tour die besmet is met het virus.

De 33-jarige Djokovic vertoont geen symptomen. Zijn vrouw Jelena is ook positief getest op corona, terwijl hun kinderen niet besmet zijn.

"Het spijt me enorm voor iedereen die besmet is geraakt", zegt de Serviër dinsdag in een verklaring. "Ik hoop dat iedereen goed zal herstellen. Ik zal de komende veertien dagen in thuisisolatie blijven en over vijf dagen weer een test ondergaan."

De Adria Tour is een reeks demonstratietoernooien die door Djokovic was opgezet omdat het toptennis momenteel stilligt door de coronacrisis. Anderhalve week geleden waren er wedstrijden in Belgrado en afgelopen weekend was het Kroatische Zadar het decor van de duels.

Bij de wedstrijden was publiek aanwezig en de spelers hielden zich niet altijd aan de regels van social distancing. Zo lekte bij het openingsweekend in Belgrado een video uit van feestende spelers.

Het toernooi in Zadar werd zondag op de slotdag gestaakt nadat deelnemer Grigor Dimitrov positief was getest op het coronavirus. Vervolgens werd ook bekend dat tennissers Borna Coric en Viktor Troicki, de fysieke trainer van Djokovic en de coach van Dimitrov besmet zijn.

Djokovic krijgt veel kritiek vanuit tenniswereld

Djokovic kreeg de afgelopen dagen veel kritiek vanuit de tenniswereld. Zo zei Nick Kyrgios dat het een "belachelijke beslissing" was om door te gaan met de demonstratietoernooien, noemde Kiki Bertens de positieve testen "een harde les" en zei Andy Murray dat de Adria Tour niet goed is voor het imago van Djokovic en het tennis.

"We hebben de afgelopen maand alles met de beste intenties gedaan", zegt zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic dinsdag. "Ons toernooi was bedoeld om te verbinden en om een boodschap van solidariteit van de hele regio uit te dragen. Het kwam voort uit liefdadigheid."

"We organiseerden het toernooi op het moment dat het virus was afgezwakt en we geloofden dat we aan alle voorwaarden voldeden om wedstrijden te organiseren. Jammer genoeg is het virus nog steeds onder ons en er is een nieuwe realiteit waar we allemaal mee leren te leven."

Novak Djokovic speelde voor goed gevulde tribunes in Belgrado en Zadar. (Foto: Pro Shots)