Kiki Bertens hoopt dat de WTA en ATP lering trekken uit het debacle rond het omstreden toernooi van Novak Djokovic. Deelnemers Grigor Dimitrov en Borna Coric zijn zondag en maandag positief getest op het coronavirus.

"Het is wel goed voor de WTA en ATP om hiernaar te kijken. Stel dat we weer samenkomen, dan moet dat wel veilig gebeuren. Misschien is dit voor hen ook een harde les", zegt Bertens maandag tegen de NOS.

"Natuurlijk zal het er anders aan toe gaan bij de WTA en ATP. Wij spelen, anders dan in Servië, zonder publiek. Maar je brengt toch veel mensen bij elkaar, dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen."

Bij het toernooi van Djokovic, de Adria Tour, zaten vorige week in het Servische Belgrado en afgelopen weekend in het Kroatische Zadar duizenden toeschouwers op de tribune en die konden gewoon in aanraking komen met de spelers.

Dimitrov en Coric kwamen beiden in actie in Zadar. Nadat eerstgenoemde bekend had gemaakt dat bij hem bij thuiskomst in Monaco het coronavirus was geconstateerd, werd zondag de finale tussen Djokovic en Andrey Rublev direct afgelast.

'Een beetje eigen schuld, natuurlijk'

De ATP, de internationale organisatie voor het mannentennis, liet in een reactie op de positieve tests van Dimitrov en Coric weten "grondige plannen" te hebben "om de risico's voor de spelers te beperken door middel van verschillende voorzorgsmaatregelen en protocollen".

"Ik denk dat iedereen de beelden uit Servië wel gezien heeft, hoe het er daar aan toeging. Dus het komt voor mij niet erg als een verrassing dat daar verschillende spelers het coronavirus hebben opgelopen. Wat ik dacht? Een beetje eigen schuld, natuurlijk", aldus Bertens.

De ontwikkelingen op het toernooi van Djokovic laaien ook de discussie op over de herstart van het tennis. De WTA en ATP willen in augustus weer officiële toernooien organiseren, met de US Open volgens planning maar zonder publiek op 31 augustus, terwijl New York zwaar getroffen is door COVID-19.

"Ik heb echt totaal nog geen beeld. Halverwege juli weten we meer; of de WTA-tour daadwerkelijk gaat opstarten, of de US Open doorgaat. Het is nu nog niet veilig genoeg in de wereld om te reizen, dus op dit moment zeg ik nee. Maar het is nog zover weg, wie weet gaat het komende weken beter", vertelt Bertens.