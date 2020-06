Na Grigor Dimitrov is ook Borna Coric positief getest op het coronavirus. Beide tennissers deden afgelopen weekend mee aan de door Novak Djokovic opgezette Adria Tour in het Kroatische Zadar.

"Ik wil jullie laten weten dat ik positief ben getest", schrijft Coric maandag op Twitter. "Ik wil er zeker van zijn dat iedereen met wie ik de afgelopen dagen in contact ben geweest zich laat testen. Het spijt me als ik voor problemen heb gezorgd. Ik voel me goed en heb geen symptomen."

Zondag werd al bekend dat Dimitrov in zijn woonplaats Monaco positief is getest op het coronavirus. De 29-jarige Bulgaar speelde zaterdag in Zadar tegen Coric. Hij voelde zich tijdens die partij niet goed en meldde zich na de wedstrijd af voor de rest van het demonstratietoernooi.

De Kroaat Coric speelde zaterdag ook nog tegen Djokovic en zondag tegen de Serviër Pedja Krstin. De finale tussen Djokovic en de Rus Andrey Rublev werd direct afgelast nadat het nieuws over Dimitrov bekend werd.

De Servische krant Sportski Zurnal meldt op basis van het Kroatische instituut voor volksgezondheid dat Marco Panichi, de fysieke trainer van Djokovic, en Christian Groh, de coach van Dimitrov, ook positief zijn getest op corona. De twintig andere testen - van onder anderen Aleksandar Zverev en Marin Cilic - waren negatief.

Djokovic vertoonde geen symptomen. Hij is teruggereisd naar Belgrado en zal daar waarschijnlijk maandag een coronatest ondergaan.

Toernooidirecteur: 'Hebben al het mogelijke gedaan'

Toernooidirecteur Djordje Djokovic, de broer van Novak Djokovic, benadrukte zondag op een persconferentie dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen in Zadar.

"We hebben alle regels van de Servische en de Kroatische regering gevolgd. We hebben alles gedaan wat mogelijk is en dachten dat het genoeg was, maar jammer genoeg is Grigor positief getest."

De Adria Tour is een reeks demonstratietoernooien in Balkanlanden die is opgezet door Novak Djokovic. Het eerste deel in Belgrado verliep ruim een week geleden zonder problemen.

Komend weekend zou er in Montenegro worden gespeeld, maar dat evenement was al geschrapt vanwege zorgen over het coronavirus in dat land. Het is nog onzeker of het laatste deel op 3 en 4 juli in het Bosnische Banja Luka kan doorgaan.

Vanuit de tenniswereld is er flink wat kritiek op de organisatie van de Adria Tour, waar publiek aanwezig mag zijn en spelers zich niet altijd houden aan regels voor social distancing. "Belachelijke beslissing om door te gaan met deze 'demonstratie'", twittert Nick Kyrgios.