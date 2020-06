De Adria Tour, het toernooi dat is opgezet door Novak Djokovic, is zondag afgelast. Het evenement in Kroatië werd stopgezet nadat Grigor Dimitrov bekendmaakte dat hij positief is getest op het coronavirus.

"Ik wil mijn fans en vrienden laten weten dat ik in Monaco positief ben getest op COVID-19", schrijft Dimitrov op Instagram. "Ik wil ervoor zorgen dat iedereen die de afgelopen dagen contact met mij heeft gehad, wordt getest en de nodige voorzorgsmaatregelen neemt."

"Het spijt me vreselijk als ik anderen heb besmet", vervolgt de nummer negentien van de wereldranglijst. "Ik ben inmiddels weer thuis aan het herstellen. Bedankt voor jullie steun en blijf alsjeblieft veilig en gezond."

De 29-jarige Dimitrov kwam zaterdagmiddag nog in actie op de Adria Tour. Hij verloor toen van thuisspeler Borna Coric, maar voelde zich tijdens die partij al niet goed. Vervolgens meldde hij zich af en keerde hij terug naar zijn huis in Monaco.

Djokovic zou in finale tegen Rublev spelen

Alleen de finale van het tweede deel van de Adria Tour in Kroatië stond zondagavond nog op het programma. Daarin zou Djokovic het opnemen tegen Andrey Rublev.

Dimitrov kwam vorige week ook in actie bij het eerste deel van de Adria Tour in Servië. In de groepsfase won hij toen van Dusan Lajovic en moest hij zijn meerdere erkennen in Nikola Milivojevic en de latere winnaar Dominic Thiem. Ook onder anderen Alexander Zverev en Marin Cilic kwamen in actie op de Adria Tour.

Eerder deze week maakten de ATP en de WTA bekend het tennisseizoen in augustus te willen hervatten. De bonden publiceerden daarom een voorlopige kalender. Het seizoen ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en tot en met 31 juli worden er hoe dan ook geen wedstrijden gespeeld.