De organisator van de US Open is in overleg met spelers en de internationale tennisbond ITF om toch een toernooi voor rolstoeltennissers te organiseren tijdens het Grand Slam in New York. Er kwam de afgelopen dagen veel kritiek op het besluit om het rolstoeltennis dit jaar te schrappen.

"We hebben een zeer productieve conferencecall gehad met rolstoeltennissers die normaal meedoen aan de US Open", meldde de Amerikaanse tennisbond USTA vrijdag (lokale tijd) in een verklaring.

"We hebben tijdens dat gesprek erkend dat we direct hadden moeten communiceren en hadden moeten samenwerken met spelers toen we een plan maakten voor de US Open 2020. We gaan nu met de spelers en de ITF een aantal mogelijke scenario's onderzoeken voor een toernooi voor rolstoeltennissers."

Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, gaf dinsdag toestemming om het toernooi zonder toeschouwers door te laten gaan van 31 augustus tot en met 13 september.

Een dag later maakte de USTA een flink pakket aan maatregelen bekend, waaronder het schrappen van het toernooi voor rolstoeltennissers, junioren en het gemengd dubbel. Op die manier wil de organisatie het aantal mensen op het park zo klein mogelijk houden, waardoor er beter aan de regels voor social distancing kan worden voldaan.

'Bij enige tegenwind liggen we er meteen uit'

Rolstoeltennissers reageerden direct woedend op het besluit. "Dit is een stap terug", zei de Nederlandse nummer één van de wereld Diede de Groot tegen de NOS. "Van alle kanten krijgen we te horen dat wij als rolstoeltennissers er helemaal bij horen, maar bij enige tegenwind liggen we er meteen uit."

De Australiër Dylan Alcott, in 2015 en 2018 winnaar van de US Open, benadrukte donderdag in een tweet dat er geen enkel overleg was geweest met de spelers.

"Ik dacht dat ik genoeg gedaan had om me te kwalificeren voor de US Open. Maar jammer genoeg is het enige wat er toe deed, dat ik niet kan lopen. Walgelijke discriminatie."

Alcott noemt de verklaring van de USTA vrijdag een "positieve stap". "Maar er is nog wel wat te doen."