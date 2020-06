Novak Djokovic lijkt het toch te zien zitten om mee te doen aan de US Open. De Serviër is donderdag teruggekomen op uitspraken die hij anderhalve week geleden deed over het Grand Slam-toernooi in New York.

"Een hoop mensen, onder wie ikzelf, waren sceptisch dat deze toernooien door zouden kunnen gaan", doelt Djokovic in gesprek met Eurosport op de toernooien in de Verenigde Staten. "Maar ik ben er zeker van de de ATP en de USTA hun best doen. Het zijn niet de spelers die hierover beslissen, wij moeten ons aanpassen aan de omstandigheden."

Eerder noemde de nummer één van de wereld, die vorige week een zelf opgezet toernooi in Belgrado speelde, het protocol voor de US Open "onmogelijk en extreem". Tennissers zouden slechts één begeleider mee mogen nemen naar Flushing Meadows, maar inmiddels is daar verandering in gekomen.

"Ik ben blij om te horen dat het eindelijk mogelijk is om met meer dan één begeleider af te reizen", aldus de 33-jarige Djokovic, die de US Open in 2011, 2015 en 2018 won. "Als het er één is, is het er één. Als het er twee zijn, zijn het er twee, enzovoort. We moeten ons gewoon aanpassen."

Ook andere topspelers uitten al forse kritiek op de intentie om de US Open door te laten gaan. Zo zei Nadal er momenteel niets voor te voelen om af te reizen naar New York, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, en liet Halep eveneens weten flink te twijfelen over deelname. Serena Williams bevestigde woensdag juist haar deelname.

Novak Djokovic kwam vorige week in actie tijdens een zelf opgezet toernooi in Belgrado. (Foto: Pro Shots)

Tennisseizoen wordt in augustus hervat

De US Open is een van de toernooien die op de voorlopige kalender van de ATP en de WTA staan en gaat op 31 augustus zonder publiek van start. De tennisbonden maakten woensdag bekend het seizoen in augustus te willen hervatten.

"Ik ben ontzettend blij en opgewonden dat alle toernooien, en vooral de Grand Slams, weer gehouden worden", vertelt Djokovic. "Laten we hopen dat in de komende twee maanden de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden en dat we in New York een geweldig evenement gaan beleven."

Het internationale tennisseizoen wordt op 3 augustus hervat met het WTA-toernooi van Palermo. Voor de mannen is het ATP-toernooi van Washington het eerste toernooi bij de hervatting, gevolgd door het Masters-toernooi van Cincinnati. Die toernooien gelden als voorbereiding op de US Open.