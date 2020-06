Voorzitter Bernard Giudicelli van de Franse tennisbond stelt dat Roland Garros dit najaar hoe dan ook met toeschouwers wordt gehouden. Volgens hem kunnen er uiterlijk begin juli tickets worden gekocht.

"Roland Garros zal absoluut niet achter gesloten deuren worden gehouden", zei Giudicelli woensdag volgens Reuters. "Er is alleen nog geen definitief besluit over het aantal toeschouwers dat welkom is; dat wordt nog besproken met de autoriteiten."

Roland Garros zou eigenlijk in mei beginnen, maar werd vanwege de coronacrisis naar het najaar verplaatst. Woensdag werd bekend dat het Grand Slam-toernooi in Parijs van 21 september tot en met 11 oktober wordt gehouden. De kwalificatieduels worden in de eerste week gespeeld.

Vóór Roland Garros staat eerst nog de US Open op het programma (31 augustus-13 september). In het door de coronacrisis zwaar getroffen New York zullen in tegenstelling tot Roland Garros hoe dan ook geen toeschouwers welkom zijn.

Organisatie vreest niet voor afmeldingen

De ATP en de WTA maakten woensdag bekend dat er in augustus weer toernooien gespeeld kunnen worden. Het seizoen ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en tot en met 31 juli zullen er sowieso nog geen toernooien op het programma staan.

De finale van de US Open wordt slechts twee weken voor de start van het hoofdtoernooi van Roland Garros gespeeld en in die twee weken staan er ook nog Masters-toernooien in Madrid en Rome op de rol. Toch vreest de organisatie van Roland Garros niet dat er topspelers zullen afzeggen.

"75 spelers die in de top 100 van de wereldranglijst staan, zijn momenteel in Europa. Ik ben ervan overtuigd dat ze in topvorm zullen blijven voor Roland Garros", aldus toernooidirecteur Guy Forget.