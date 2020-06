De ATP en de WTA willen het tennisseizoen in augustus hervatten. De mannen- en vrouwenbond publiceerden woensdag een voorlopige kalender.

Het tennisseizoen ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en tot en met 31 juli worden er hoe dan ook geen wedstrijden gespeeld. De kans was aanwezig dat die wedstrijdloze periode zou worden verlengd, maar in plaats daarvan moeten er over twee maanden weer toernooien worden gespeeld.

De ATP wil het seizoen op 14 augustus hervatten met het hardcourttoernooi in Washington, gevolgd door het Masters-toernooi van Cincinnati. Die evenementen gelden als belangrijke voorbereiding op de US Open, die op 31 augustus begint.

Na het Grand Slam-toernooi in New York worden de prestigieuze graveltoernooien in Madrid en Rome ingehaald, zodat de spelers zich optimaal kunnen voorbereiden op Roland Garros. Het Grand Slam-toernooi in Parijs zou eigenlijk in mei beginnen, maar kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

Roland Garros zou op 20 september van start gaan, maar wordt nu een week later gehouden (27 september-11 oktober). In de week daarvoor worden de kwalificatiewedstrijden gespeeld. Halverwege juli komt er een nieuwe update van de ATP over de toernooien na Roland Garros, zoals de evenementen in Azië.

Serena Williams zegt US Open-deelname toe

De kalender van de WTA ziet er voor een groot deel hetzelfde uit. Kiki Bertens kan begin augustus al haar rentree maken, want de WTA wil het seizoen op 3 augustus hervatten met het graveltoernooi in Palermo. De Nederlandse haalde vorig jaar de finale in de Italiaanse stad.

Het lijkt erop dat Bertens ook gewoon mee gaat doen aan de US Open. Meerdere topspelers uitten onlangs forse kritiek op het doorgaan van het Grand Slam-toernooi in New York, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis.

Het is dus onzeker of iedereen in de top van de wereld aanwezig zal zijn, al bevestigde zesvoudig US Open-winnares Serena Williams woensdag op een persconferentie dat zij hoe dan ook acte de présence zal geven op Flushing Meadows. De 38-jarige Amerikaanse heeft nog één Grand Slam-titel nodig om het record van Margaret Court (24) te evenaren.

De organisatie van de US Open maakte woensdag eveneens bekend dat het hoofdtoernooi uit 128 spelers blijft bestaan, maar dat het deelnemersveld bij de dubbeltoernooien wordt ingekort naar 32 spelers. Ook komt er dit jaar geen jeugdtoernooi, geen rolstoeltoernooi en is het gemengd dubbel geschrapt.