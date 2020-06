De US Open kan gewoon van 31 augustus tot en met 13 september in New York worden gehouden. Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat, gaf dinsdag toestemming om het Grand Slam-toernooi zonder toeschouwers door te laten gaan.

"De organisatie zal buitengewone voorzorgsmaatregelen nemen om alle spelers en het personeel te beschermen", schrijft Cuomo dinsdag op Twitter. "Zo wordt iedereen regelmatig op corona getest, wordt er extra schoongemaakt, komt er meer ruimte in de kleedkamers en zal er voor speciale huisvesting en transport worden gezorgd."

Amerikaanse media meldden maandagavond al dat de organisatie er ondanks de coronacrisis alles aan wil doen om de US Open door te laten gaan. Nu ook de gouverneur van New York groen licht heeft gegeven, lijkt het toernooi gewoon gehouden te kunnen worden.

In de tenniswereld zelf is er forse kritiek op de intentie om de US Open door te laten gaan. Onder anderen topspelers Novak Djokovic, Rafael Nadal en Simona Halep lieten al weten dat ze het niet zien zitten om in augustus af te reizen naar New York, een van de steden in de VS die het zwaarst is getroffen door het coronavirus.

Tennisseizoen ligt nog tot augustus stil

Het is dan ook de vraag of alle topspelers straks wel acte de présence zullen geven in New York. Er zijn in ieder geval geen fans welkom op Flushing Meadows, maar verder is nog niet bekend hoe het toernooi er precies uit komt te zien.

Het tennisseizoen ligt hoe dan ook nog tot en met 31 juli stil. De ATP en de WTA maken binnenkort bekend of die wedstrijdloze periode wordt verlengd of niet, maar de mannen- en vrouwenbond lijken het plan voor de US Open wel te steunen.

Na de US Open staat dit jaar ook nog Roland Garros op het programma (20 september-4 oktober). Het is nog niet bekend of het Grand Slam-toernooi op gravel, dat eigenlijk in mei zou beginnen, gewoon door kan gaan in Parijs.