In navolging van onder anderen Novak Djokovic, Rafael Nadal en Simona Halep heeft ook Nick Kyrgios zich kritisch uitgelaten over de US Open. Het heeft er alle schijn van dat de organisatie het Grand Slam-toernooi 'gewoon' wil laten doorgaan in augustus.

"Uiteraard doen de mensen in de Verenigde Staten er alles aan om de US Open door te laten gaan. Ik vind het egoïstisch", schrijft de flamboyante Kyrgios dinsdag op Twitter.

De Australiër ziet het niet zitten om op en neer te reizen naar New York, de stad die zeer zwaar is getroffen door het coronavirus. "Ik zal zorgen dat ik mijn ontsmettingspak klaar heb liggen wanneer ik vanuit Australië afreis en bij terugkomst twee weken in quarantaine moet."

De US Open moet op 31 augustus beginnen, waarbij waarschijnlijk geen publiek aanwezig zal zijn. Naar verwachting wordt deze week bekend of het evenement doorgaat en hoe alles er precies zal gaan uitzien.

Onlangs noemde Djokovic het protocol voor het toernooi "onmogelijk en extreem", zei Nadal er momenteel niets voor te voelen om af te reizen en liet Halep eveneens weten flink te twijfelen over deelname.

Het is nog onduidelijk hoe de tenniskalender er voor de rest van het jaar uitziet. Op dit moment is duidelijk dat er tot en met juli geen toernooien op het hoogste niveau gespeeld worden.