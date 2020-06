Kiki Bertens doet volgend jaar weer mee aan de Libéma Open, het grastoernooi in Rosmalen. De organisatie meldt dinsdag bovendien dat Daniil Medvedev is vastgelegd voor het mannentoernooi.

De 28-jarige Bertens stond dit jaar ook op de deelnemerslijst van het het Libéma Open, maar het toernooi werd vanwege de coronacrisis geschrapt.

In 2011 debuteerde de geboren Wateringse op het Brabantse gras en haar beste resultaat is een finaleplaats in 2019. Ze verloor toen ondanks vijf matchpoints van de Amerikaanse Alison Riske. Momenteel staat Bertens zevende op de WTA-ranking, die vanwege de coronacrisis is bevroren.

Met Medvedev heeft ook bij de mannen een wereldtopper toegezegd deel te nemen in 2021 in Rosmalen. De 24-jarige Rus brak vorig jaar door met liefst zes finaleplaatsen op rij. Hij haalde ook de eindstrijd op de US Open, waarin hij verloor van Rafael Nadal, en is nu de nummer vijf van de ATP-ranking.

Kiki Bertens en Alison Riske na de finale in 2019. (Foto: Pro Shots)

Bertens speelt in juli in Berlijn

Overigens is nog niet duidelijk wanneer het huidige tennisseizoen, dat door de uitbraak van het coronavirus sinds maart platligt, precies wordt hervat.

Afgelopen weekend speelde Novak Djokovic al op een demonstratietoernooi in Belgrado, met duizenden mensen op de tribune. Bertens zal volgende maand een oefentoernooi spelen in Berlijn.

Op dit moment is zeker dat tot en met juli geen ATP- of WTA-toernooien gehouden worden. De US Open staat voor 31 augustus tot en met 13 september op de planning en daarna moet ook nog Roland Garros gespeeld worden. Het graveltoernooi in Parijs werd in het voorjaar uitgesteld, terwijl Wimbledon voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is geschrapt.