Novak Djokovic was zondag emotioneel na afloop van een door hem zelf opgezet toernooi in Belgrado. Het evenement in zijn geboorteplaats was bijzonder voor de 33-jarige Serviër.

"Ik huil niet omdat ik uitgeschakeld ben", zei Djokovic in een toespraak op de baan tegen vierduizend fans, die hem een staande ovatie gaven. "Ik ben overmand door emoties omdat dit me doet denken aan mijn jeugd. De afgelopen dagen waren emotioneel, ik wil iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken."

Het eerste deel van de Adria Tour, een door Djokovic georganiseerde reeks van toernooien voor het goede doel in de Balkanlanden, vond plaats op het eigen tenniscomplex van de nummer één van de wereld.

"Er kwamen allerlei herinneringen naar boven, bijvoorbeeld van hoe ik als klein jongetje op deze banen speelde. Al mijn oude coaches waren hier ook", aldus de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar op een persconferentie. "Het werd me even te veel, maar het waren tranen van vreugde."

Thiem wint toernooi in Belgrado

Djokovic won zondag in zijn laatste groepsduel van de Duitser Alexander Zverev, maar hij wist zich door een nederlaag op zaterdag tegen Filip Krajinovic niet te plaatsen voor de finale.

De Oostenrijker Dominic Thiem won het toernooi door in de eindstrijd in drie sets af te rekenen met Krajinovic: 4-3, 2-4 en 4-2. "Dit was een perfect weekend, met veel wedstrijden van hoog niveau voor volle tribunes, en ook nog voor een goed doel", zei Thiem.

Het tweede deel van de Adria Tour is volgend weekend in het Kroatische Zadar. Het derde deel in Montenegro op 27 en 28 juni is geschrapt vanwege zorgen om het coronavirus. Het toernooi wordt op 3 en 4 juli afgesloten in Banja Luka in Bosnië en Herzegovina.

De ATP en WTA Tour liggen in ieder geval nog stil tot en met 31 juli.

Het zat elke dag vol op de tribunes in Belgrado. (Foto: Pro Shots)