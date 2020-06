Novak Djokovic verheugt zich op de Adria Tour, een door hemzelf opgezet toernooi in de Balkanlanden dat dit weekend begint. De nummer één van de wereld is het oneens met mensen die kritiek hebben op de start van het evenement in Belgrado.

Aan het toernooi doen naast Djokovic ook Alexander Zverev, Dominic Thiem en Grigor Dimitrov mee. Bij de wedstrijden op het tenniscomplex in Belgrado is ondanks de coronacrisis publiek welkom.

"In ieder land gelden andere regels en maatregelen, dus het is moeilijk om internationale maatstaven aan te houden", verdedigde Djokovic zich vrijdag bij een persmoment. De Servische overheid staat samenscholingen weer toe.

"De cijfers zijn hier beter dan in veel andere landen. Natuurlijk zijn er hier en in andere landen veel mensen overleden en dat is verschrikkelijk, maar het leven gaat door. We kijken ernaar uit om weer wedstrijden te spelen."

De opgeheven beperkingen in Servië leidden er donderdag al toe dat de voetbalderby tussen FK Partizan en Rode Ster Belgrado in een kolkend stadion werd gespeeld. Er waren zo'n 25.000 toeschouwers aanwezig.

Novak Djokovic kwam vrijdag samen met onder anderen oud-tennisster Ana Ivanovic onder flinke belangstelling al in actie bij een partij in het gemengd dubbelspel. (Foto: Pro Shots)

'We volgen slechts de Servische overheid'

Djokovic, die vrijdag in Belgrado voor flink gevulde tribunes al zijn opwachting maakte bij een partij in het gemengd dubbelspel, vindt dat mensen hem het organiseren van de Adria Tour niet kwalijk kunnen nemen.

"Je kunt kritiek hebben door te zeggen dat het gevaarlijk is, maar het is niet aan mij om te bepalen wat goed en slecht is voor je gezondheid", zei hij. "We volgen slechts de Servische overheid en kunnen hopelijk snel weer volledig aan de bak."

Servië is met ruim twaalfduizend besmettingsgevallen en 252 doden relatief mild getroffen door het coronavirus. Het is de verwachting dat Djokovic' toernooi dit weekend door enkele duizenden mensen bezocht zal worden.

Het 'echte' tennis ligt in ieder geval nog tot en met 31 juli stil. Zoals het er nu voorstaat, begint de US Open op 24 augustus en is de start van Roland Garros in september.