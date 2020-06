De uitspraken van Novak Djokovic over het wel of niet doorgaan van de US Open zijn Danielle Collins in het verkeerde keelgat geschoten. De nummer 51 van de wereld begrijpt niets van de mening van de Serviër, die denkt dat het onmogelijk is om het Grand Slam-toernooi in New York dit jaar door te laten gaan.

Vanwege de coronacrisis zijn er harde maatregelen nodig om de US Open te kunnen organiseren, als dat überhaupt al mogelijk is in het zwaar getroffen New York. De 32-jarige Djokovic sprak als voorzitter van de spelersraad onlangs met de ATP over die voorschriften en stelde dat het protocol voor de spelers te extreem is.

Collins zegt dat de uitspraken van Djokovic lager geklasseerde speelsters een doorn in het oog zijn. Zij kunnen door deze wedstrijdloze periode geen prijzengeld verdienen en hebben dus ook een veel lager of helemaal geen inkomen.

"Niemand is sinds februari in staat geweest om geld te verdienen. De US Open is een fantastische mogelijkheid op een inkomen en dan krijg je de beste speler in de wereld die zegt dat het allemaal te lastig wordt, puur omdat hij zijn hele entourage niet mee kan nemen", schrijft een boze Collins op Instagram.

Novak Djokovic vertelde onlangs dat hij de US Open niet ziet zitten. (Foto: Getty Images)

'Zou leuk zijn als Djokovic ons zou steunen'

De 26-jarige Amerikaanse had de uitspraken van Djokovic totaal niet aan zien komen. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar was in april namelijk nog een van de initiatiefnemers van een noodfonds voor tennissers die door de coronacrisis in financiële nood zitten.

"Deze uitspraken staan daar haaks op", benadrukt Collins. "Het is heel makkelijk voor iemand die in zijn carrière al 150 miljoen dollar heeft verdiend om de mogelijkheden om de US Open door te laten gaan te negeren. Het zou leuk zijn als de beste speler in de wereld ons zou steunen."

Overigens is Djokovic niet de enige topspeler die geen voorstander is van het door laten gaan van de US Open, die vooralsnog op 31 augustus van start gaat. Rafael Nadal zei onlangs dat er geen haast moet worden gemaakt met de herstart van het tennisjaar.

Het seizoen ligt sowieso nog tot en met 31 juli stil en de kans is groot dat die periode wordt verlengd. Na de US Open staat in het najaar ook onder meer Roland Garros (20 september-4 oktober) op het programma.