Patrick Mouratoglou maakt zich vanwege het relatief oude publiek zorgen over de toekomst van het tennis. De coach van Serena Williams hoopt de sport door zijn nieuwe competitie, de Ultimate Tennis Showdown (UTS), aantrekkelijker te maken.

"De gemiddelde leeftijd van een tennisfan is 61. En het lukt de sport maar niet om zijn fanbase te vernieuwen. Dat is erg zorgelijk, want de toekomst ziet er daardoor niet goed uit", zegt de 49-jarige Mouratoglou zondag in een interview met persbureau Reuters.

Met de UTS, die zaterdag begint op zijn academie in Nice, hoopt de Fransman het "nieuwe tennis" te laten zien. Tien tennissers - onder wie de toptienspelers Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini en David Goffin - doen mee en er zullen de komende vijf weken elk weekend tien duels worden gespeeld.

Volgens Mouratoglou zullen de wedstrijden "korter en dynamischer" zijn dan op de ATP en WTA Tour. Bovendien zullen spelers geen straf krijgen voor een emotionele uitbarsting op de baan, kunnen fans tijdens de wissel vragen stellen aan de spelers en tijdens de wedstrijden horen wat spelers en coaches zeggen.

"Ik wil authenticiteit", aldus Mouratoglou. "Ik wil niet dat spelers een show gaan opvoeren, maar wel dat ze zichzelf kunnen zijn op de baan en hun emoties kunnen tonen."

"Het is een ander soort tennis. We kijken naar wat beter was in de jaren zeventig en tachtig en voegen er ook wat moderne elementen aan toen. Ik ben benieuwd of dit aantrekkelijker is voor de jongere generatie."

Deze woede-uitbarsting zal bij de Ultimate Tennis Showdown niet worden bestraft. (Foto: Pro Shots)

'Dit is geen demonstratietoernooi'

De wedstrijden zullen zonder publiek worden gehouden. Fans kunnen kijken via een livestream door een abonnement af te sluiten. De tennissers krijgen prijzengeld voor elk duel dat ze spelen; 70 procent voor de winnaar en 30 procent voor de verliezer.

"Dit is een echte competitie, geen demonstratietoernooi", benadrukt Mouratoglou. "Het idee is om de toekomst van het tennis te creëren. Ik wil geen concurrent van de ATP of de WTA zijn; het plan is om nieuwe fans aan de sport te binden."

De ATP en de WTA Tour liggen door de coronacrisis in ieder geval stil tot en met juli.