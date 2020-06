Net als veel andere beroemdheden plaatsten dinsdag ook een hoop tennissers een volledig zwarte afbeelding op Twitter, om zo aandacht te vragen voor raciale ongelijkheid na de dood van George Floyd. Toptennisster Naomi Osaka vindt die statements niet voldoende.

"Ik ben in dubio of ik mensen moet afbranden omdat ze deze week alleen maar een zwart vierkant op hun Twitter-pagina hebben gezet, of dat ik moet accepteren dat ze ook helemaal niets hadden kunnen doen. Misschien moet ik me erbij neerleggen dat ze alleen deze broodkruimel hebben gegeven", schreef Osaka dinsdag op Twitter.

De tweevoudig Grand Slam-winnares met roots in Japan, de Verenigde Staten en Haïti, diende ook enkele tennissers van repliek. Bijvoorbeeld John Isner, die uithaalde naar relschoppers in Washington wegens het vernielen van de St. Johns Church.

"Ik zie dat mensen een week lang niets van zich laten horen op Twitter, maar nu opeens heel snel zijn met het uiten van hun gevoelens als ze rellen zien", schreef Osaka, die enkele emoji's van een clown plaatste bij de tekst: "Als je tweet over plunderingen zonder dat je daarvoor iets gezegd hebt over de dood van een ongewapende zwarte man."

Gauff vindt zwart vierkant van Federer onvoldoende

De grote drie in het tennis, Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer, deden dinsdag ook mee aan #BlackOutTuesday door een zwarte afbeelding op Twitter te plaatsen.

Federer plaatste voor het eerst sinds een maand iets op zijn sociale media, maar dat vond Coco Gauff onvoldoende. Het Amerikaanse toptalent zette onder de tweet van Federer een link naar een website waar mensen een petitie kunnen ondertekenen of kunnen doneren aan antiracismeorganisaties.

Net als de 22-jarige Osaka is de pas 16-jarige Gauff zeer actief op sociale media tijdens de protesten na de dood van Floyd, die omkwam doordat een witte agent bij zijn arrestatie ruim acht minuten een knie in zijn nek drukte. "Mensen die stil blijven, kiezen de kant van de onderdrukker", schreef ze onder meer op Twitter.

Na de dood van Floyd werd er in veel Amerikaanse steden en ook in andere landen waaronder Nederland gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Dat verliep veelal vreedzaam, maar op sommige plekken in de VS mondden de demonstraties uit in rellen en plunderingen.