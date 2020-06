De vier Grand Slam-toernooien en de internationale tennisbond ITF stellen een beurs beschikbaar voor rolstoeltennissers die financieel zijn getroffen door de coronacrisis.

Er wordt in totaal 300.000 dollar (zo'n 270.000 euro) beschikbaar gesteld. Spelers die in top twintig van de wereld staan en vorig jaar minder dan 100.000 dollar aan prijzengeld wonnen, komen voor de beurs in aanmerking.

De actie volgt op een soortgelijke regeling die voor circa achthonderd spelers uit de WTA en ATP is opgezet. Daar is zo'n 5,5 miljoen euro voor uitgetrokken.

Met de beurs kunnen de rolstoeltennissers in ieder geval de komende maanden overbruggen. Vanwege het coronavirus zijn 88 toernooien geschrapt, waaronder de Grand Slams Roland Garros en Wimbledon.

Het rolstoeltennis ligt nog tot zeker 31 juli stil, net als al het andere proftennis.

