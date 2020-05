Kiki Bertens zal half juli meedoen aan een demonstratietoernooi in Berlijn. Ze zal het in de Duitse hoofdstad onder meer opnemen tegen Elina Svitolina, Julia Görges en Andrea Petkovic.

Het Bett1 Aces-toernooi zal eerst van 13 tot en met 15 juli worden afgewerkt op gras in het Steffi Graf-stadion en vervolgens van 17 tot en met 19 juli op hardcourt in een hangar op het gesloten vliegveld Tempelhof.

De wedstrijden zullen zonder publiek worden afgewerkt en met elektronische lijnrechters. Het evenement wordt uitgezonden op televisie.

Er zal een mannen- en vrouwentoernooi zijn, beide met zes deelnemers en een totaal aan prijzengeld van 100.000 euro. Bij de mannen hebben de wereldtoppers Dominic Thiem, Alexander Zverev en Nick Kyrgios hun deelname al toegezegd.

Organisator Edwin Weindorfer zei op een digitale persconferentie dat hij nog in onderhandeling is met twee Grand Slam-winnaars en dat hij ook zeker Roger Federer gaat vragen of hij wil meedoen.

De WTA- en ATP-toernooien liggen vanwege de coronacrisis al stil sinds maart en er zal in in ieder geval tot en met 31 juli niet getennist worden. Dat betekent onder meer dat het hele grasseizoen geschrapt is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.