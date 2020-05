Roger Federer mag zich voor het eerst de bestbetaalde sporter ter wereld noemen. De legendarische tennisser laat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi achter zich op een lijst die is gepubliceerd door het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes.

De 37-jarige Federer verdiende in de afgelopen twaalf maanden zo'n 106,3 miljoen dollar aan salaris en prijzengeld, omgerekend ruim 95 miljoen euro. Ronaldo (105 miljoen dollar) en Messi (104 miljoen dollar) completeren de top drie.

Vlak achter Federer, Ronaldo en Messi volgen Neymar met 95,5 miljoen dollar en LeBron James met 88,2 miljoen dollar. De eerstvolgende tennisser na Federer is Novak Djokovic; hij is met 44,6 miljoen dollar de nummer 23. Rafael Nadal staat 27e met 40 miljoen dollar.

Het is voor het eerst in het dertigjarig bestaan van de Forbes-ranglijst dat een tennisser de eerste plaats bezet. Dat is anders dan bij de vrouwen, waar sinds 1990 juist altijd een tennisster op één staat. Momenteel is dat Naomi Osaka.

Federer won begin 2018 met de Australian Open zijn twintigste en vooralsnog laatste Grand Slam-toernooi. Sindsdien kwam hij op de vier grote toernooien alleen op Wimbledon tot de finale, waarin hij van Djokovic verloor.

Net als zijn collega-tennissers beleeft Federer een door het coronavirus overhoop gegooid seizoen, al zou zijn jaar er vanwege een operatie aan zijn knie sowieso al anders uitzien.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.