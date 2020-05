Petra Kvitová mag zich nu ook de winnaar noemen van een 'coronaproof' tennistoernooi. De Tsjechische wereldtopper was donderdag voor lege tribunes de beste op een evenement in Praag.

Kvitová won in de finale in twee sets van Karolina Muchova: 6-3 en 6-3. Ze was het ook wel aan haar stand verplicht om de eindzege te pakken want ze was als nummer twaalf van de wereldranglijst de hoogst geplaatste speelster.

Het toernooi werd door de Tsjechische tennisbond speciaal georganiseerd voor speelsters uit eigen land. De kopvrouw van het Tsjechische tennis, Karolína Plísková, de nummer drie van de wereld, ontbrak.

Bij het evenement waren wel de nodige maatregelen van kracht. Er was geen publiek welkom, de ballenkinderen droegen handschoenen en mondkapjes en de spelers tikten na afloop met de rackets tegen elkaar in plaats van een omhelzing.

Kvitová was als een kind zo blij dat ze weer wat wedstrijden kon spelen. "Het voelde heel goed om dit weer te kunnen doen", schreef de tweevoudig winnares van Wimbledon onder een foto op Instagram waarop ze de trofee kust.

Murray in actie op 'Battle of the Brits'

Andy Murray is volgende maand ook van plan om mee te doen aan een 'coronaproof' tennistoernooi. De Schotse wereldtopper komt van 23 tot en met 28 juni in actie op de 'Battle of the Brits' in Londen.

Murray maakt daarmee zijn rentree na een lange afwezigheid vanwege een operatie aan zijn heup. De voormalige nummer één van de wereld speelde in november zijn laatste partij, tegen Tallon Griekspoor bij de Davis Cup Finals.

Naast Murray maken ook zijn broer Jamie, Daniel Evans en Kyle Edmund hun opwachting op de 'Battle of the Brits'. De spelers werken een poule af en nemen het allemaal één keer tegen elkaar op. Ook hier worden geen fans toegelaten.

De WTA- en ATP-toernooien liggen al sinds maart stil en beide bonden besloten onlangs die periode te verlengen tot en met 31 juli. Ze hopen wel dat er dit jaar nog getennist kan worden en verwachten half juni een nieuwe update te kunnen geven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.