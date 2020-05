Door de coronacrisis ligt het tennisseizoen al sinds maart stil en dat heeft zijn weerslag op de financiële situatie van een aantal Nederlandse proftennissers. Onder anderen Quirine Lemoine overweegt door een gebrek aan inkomen een punt achter haar loopbaan te zetten en dat geldt voor meer (lager geklasseerde) spelers.

"Al mijn inkomen komt voort uit prijzengeld en dat heb ik nu niet", zegt Lemoine in gesprek met NU.nl. "Ik moet dus goed kijken hoe ik mijn geld ga verdelen. Het helpt ook niet mee dat ik in augustus een appartement heb gekocht. Als dit te lang zo doorgaat, vrees ik dat ik moet stoppen."

De 28-jarige Lemoine, die zich op het hoogtepunt van haar carrière de nummer 137 van de wereld mocht noemen en nu de 432e positie bezet, is niet de enige. Bij een inventarisatie van de KNLTB bleek dat op dit moment zes tot tien Nederlandse proftennissers, onder wie rolstoeltennissers, financiële zorgen hebben.

"Ik kan niet zeggen wie dat zijn of wat hun situatie nu is, maar het is duidelijk dat zij nu een extra spannende periode ingaan", zegt technisch directeur Jacco Eltingh van de KNLTB. "Die info hebben we doorgegeven aan NOC*NSF om te kijken of er enige vorm van financiële steun mogelijk is, als dat gerechtvaardigd is."

"Sommige spelers hebben netjes gespaard waardoor ze nu even vooruit kunnen, maar dat geldt niet voor iedereen. Vooral tennissers onderaan de ranglijst moeten bij zichzelf te rade gaan: ben ik bereid om te blijven investeren in tennis en ben ik daar ook goed genoeg voor? De coronacrisis is zeker bedreigend voor carrières, maar het kan niet de enige reden zijn om te stoppen met je loopbaan."

Quirine Lemoine vreest dat ze mede door de coronacrisis moet stoppen met tennissen. (Foto: Getty Images)

'Heb al wat sollicitaties uitstaan'

Na februari zijn er geen wedstrijden meer gespeeld. Er ging al een streep door het gravel- en grasseizoen en onlangs besloten de ATP en de WTA om alle toernooien tot 31 juli te annuleren. De kans is aanwezig dat er dit jaar helemaal geen wedstrijden meer worden gespeeld.

Lemoine, dit het jaar begon met een finaleplaats op een ITF-toernooi in Letland, is ondertussen al aan het schakelen. "Ik heb al wat sollicitaties uitstaan en ik overweeg een studie te volgen. Normaal gesproken zou ik nu willen trainen met een coach, maar dat kost geld", aldus de Woerdense, die in 2017 voor de eerste en tot dusver enige keer meedeed aan een Grand Slam (eerste ronde Roland Garros).

"Voor mijn gevoel heb ik het nog steeds in me om de top honderd van de wereldranglijst te bereiken. Mijn probleem is alleen dat ik er niet in slaag om voor langere tijd fit te blijven, dus dat wordt mijn grootste uitdaging. Maar dan moet deze coronacrisis niet te lang duren."

Eltingh benadrukt dat de tennisbond meedenkt met de gedupeerde spelers. "Talenten die veel potentie hebben en ervoor willen gaan, laten we echt niet vallen. In de tussentijd moeten ze kijken of ze kosten kunnen besparen door bijvoorbeeld bij een vriend of vriendin te slapen of met de auto van hun ouders te rijden. Het wordt een kwestie van een half jaar tot een jaar overleven."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.