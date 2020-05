De Georgische tennisser Nikoloz Basilashvili is deze week in zijn woonplaats Tbilisi gearresteerd op verdenking van het plegen van huiselijk geweld. Zijn ex-vrouw Neka Dorokashvili claimt dat de nummer 27 van de wereldranglijst haar heeft geslagen.

Het incident zou afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een minderjarige, waarna Basilashvili een dag later werd aangehouden. Zondag kwam hij op een borgsom van 100.000 Georgische Lari (bijna 29.000 euro) vrij.

In Georgië staan stevige straffen op huiselijk geweld in het bijzijn van een minderjarige. Basilashvili kan een gevangenisstraf van één tot drie jaar of tweehonderd tot vierhonderd uur taakstraf krijgen. Hij moet op 16 juli voor de rechter verschijnen.

De 28-jarige Basilashvili trouwde in 2013 met Dorokashvili en het koppel kreeg in 2015 een zoon. Inmiddels zijn de twee gescheiden.

Familie ontkent schuld Basilashvili

De familie van Basilashvili ontkent dat de tennisser schuldig is. "We willen graag reageren op de beschuldigingen die vandaag tegen Nikoloz en onze familie zijn gedaan", meldt de familie in een uitgebreide verklaring in de Georgische krant Georgia Today.

"We kondigen met volledige verantwoordelijkheid aan dat de informatie over het geweld niet klopt en dat er geen enkel bewijs is. Het is niet de eerste keer dat Neli Dorokashvili probeert om morele, financiële en/of reputatieschade aan te richten bij Nikoloz en de familie Basilashvili."

Basilashvili is de succesvolste tennisser van Georgië. Hij schreef de afgelopen jaren drie ATP-toernooien op zijn naam en stond medio vorig jaar zestiende op de wereldranglijst, zijn hoogste notering.