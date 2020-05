Naomi Osaka mag zich volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes de bestbetaalde vrouwelijke sporter ter wereld noemen. De tweevoudig Grand Slam-winnares lost Serena Williams af als nummer één van de lijst.

Volgens Forbes verdiende de pas 22-jarige Osaka in de laatste twaalf maanden 37,4 miljoen dollar (omgerekend zo'n 34,3 miljoen euro) aan prijzengeld en andere verdiensten. Daarmee streek ze 1,4 miljoen dollar meer op dan de 38-jarige Williams, die zich de afgelopen vier jaar de bestbetaalde vrouwelijke sporter mocht noemen.

De toptennissters braken allebei het record dat op naam stond van Maria Sharapova. De Russin verdiende in 2015 29,7 miljoen dollar en daar ging tot dit jaar niemand overheen. Al sinds 1990, toen Forbes begon met het berekenen van inkomens, wordt de hoogste positie in de rangschikking bezet door een tennisster.

Op de lijst met vrouwen én mannen bezet Osaka de 29e plek, terwijl Williams de 33e positie inneemt. Het is voor het eerst sinds 2016 dat twee vrouwen in de top honderd van bestbetaalde sporters ter wereld staan. De volledige lijst wordt volgende week bekendgemaakt.

Osaka, die 23-voudig Grand Slam-winnares Williams versloeg in de controversiële US Open-finale van 2018, maakt overigens niet de beste periode in haar nog prille carrière door: haar laatste toernooizege dateert van januari 2019, toen ze de Australian Open won.

Op de vier Grand Slam-toernooien die Osaka daarna speelde, haalde ze geen enkele keer de kwartfinales. Door de coronacrisis stond Osaka dit jaar slechts acht keer op de baan. Het tennisseizoen ligt al sinds maart en hoe dan ook tot en met 31 juli stil.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.