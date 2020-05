Novak Djokovic is niet van plan om nog maanden te wachten op het spelen van een toernooi. De Servische nummer één van de wereld organiseert volgende maand zelf een evenement in de Balkanlanden dat geldt als alternatief tijdens de coronacrisis.

Djokovics eigen Adria Tour vindt plaats in vier landen: Servië, Kroatië, Montenegro en Bosnië. Hij neemt uiteraard zelf ook deel en verder hebben onder anderen Dominic Thiem en Grigor Dimitrov al toegezegd.

Het is nog niet bekend hoe de opzet van het toernooi eruitziet en of er publiek welkom is bij de wedstrijden. Het is al wel duidelijk dat de opbrengst van het evenement naar verschillende goede doelen gaat en dat het op televisie wordt uitgezonden.

De Adria Tour begint in het Servische Belgrado op 12 en 14 juni en doet vervolgens ook het Kroatische Zadar (20 en 21 juni), Montenegro (27 en 28 juni) en het Bosnische Banja Luka (3 en 4 juli) aan.

Het 'echte' tennis ligt nog minimaal twee maanden stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. De ATP en de WTA verlengden vorige week de periode zonder toernooien tot en met 31 juli, maar hopen nog altijd wel dat er dit jaar nog wordt getennist.

"We blijven naar alle opties kijken om de Tour te herstarten zodra dat veilig is. Daarbij overwegen we ook om toernooien te verplaatsen naar later dit jaar", zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi, die half juni met een nieuwe update komt over de tenniskalender.

