De Australische tennislegende Ashley Cooper is vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden. De viervoudig Grand Slam-winnaar in het amateurtijdperk was al geruime tijd ziek.

Cooper schreef historie door in 1958 de Australian Open, Wimbledon én de US Open op zijn naam te schrijven. Hij is een van de slechts elf mannen die er ooit in zijn geslaagd om in één kalenderjaar drie Grand Slam-toernooien te winnen.

Op Roland Garros bereikte Cooper drie jaar op rij de halve finales, maar de eindstrijd haalde hij nooit. Hij won in 1957 op de Australian Open zijn eerste Grand Slam-titel in het enkelspel door landgenoot Neale Fraser in de finale te verslaan.

Samen met Fraser behaalde Cooper ook drie van zijn vier Grand Slam-titels in het dubbelspel en in 1957 hielp hij Australië aan de eindzege in de Davis Cup. Dat jaar voerde hij ook voor het eerst de wereldranglijst aan.

In 1959 besloot Cooper om prof te worden. Na zijn carrière bleef Cooper in de tenniswereld werkzaam. In 1991 werd hij opgenomen in de International Tennis Hall of Fame.

"Ashley was een grootheid in het tennis en een briljante speler. Hij zal erg gemist worden", zegt directeur Craig Tiley van de Australische tennisbond in een verklaring. "Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Helen, zijn familie en zijn grote vriendenkring."

Ashley Cooper reikte Roger Federer in januari 2018 de trofee uit voor het winnen van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)