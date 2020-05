De comeback van Kim Clijsters is door de coronacrisis vooralsnog beperkt gebleven tot twee wedstrijden, maar ze weigert de handdoek nu al in de ring te gooien. De 36-jarige Belgische blijft erin geloven dat ze kan terugkeren in de tennistop.

"De focus lag de voorbije weken uiteraard een beetje op andere dingen, zoals het huiswerk van mijn kinderen. Maar heb het zeker nog niet opgegeven. Ik wil blijven gaan en kijken wat er nog in mij zit", zei Clijsters donderdagavond volgens Sporza in een Q&A op Facebook.

Het is inmiddels drie maanden geleden dat de viervoudig Grand Slam-winnares in Dubai na een afwezigheid van ruim zeven jaar haar rentree maakte . Ze verloor in de eerste ronde van Garbiñe Muguruza en werd ook op haar tweede toernooi in het Mexicaanse Monterrey direct uitgeschakeld.

Het plan was dat Clijsters in maart ook nog mee zou doen aan Indian Wells, maar door de coronacrisis ging dat toernooi niet door. Sterker nog: het gehele gravel- en grasseizoen werd geschrapt en het tennis ligt in ieder geval tot en met 31 juli stil.

Kim Clijsters met Garbiñe Muguruza voor haar eerste officiële wedstrijd in ruim zeven jaar. (Foto: Pro Shots)

'Heb wat gelopen en gefietst'

De wedstrijdloze periode is vanzelfsprekend een domper voor Clijsters, die zichzelf ten doel heeft gesteld om zo snel mogelijk terug te keren in de tennistop. De moeder van drie kinderen, die eerst met haar gezin in de VS verbleef en daarna terugkeerde in België, moest haar trainingsintensiteit noodgedwongen terugschroeven.

"De laatste weken voor de crisis nam ik nog ontstekingsremmers voor mijn knieën en die heb ik kunnen laten rusten. Ik heb wel wat gelopen en gefietst en ik deed wel oefeningen, maar veel tennis was er niet bij. In New Jersey waren alle banen afgesloten en ik heb geen tennisbaan in mijn tuin. Het was behelpen."

Het is nog altijd de vraag of er dit jaar überhaupt nog getennist kan worden, maar Clijsters voelt nog altijd het verlangen om te laten zien dat ze nog steeds met de besten mee kan doen. "Als ik denk aan de US Open, dan voel ik meteen: daar wil ik klaar voor zijn. Ik wil me voorbereiden en mijn kans wagen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.