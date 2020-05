De WTA en de ATP hebben vrijdag gezamenlijk besloten om de periode zonder toernooien te verlengen tot en met 31 juli. De vrouwen- en mannenbond hopen nog steeds dat er dit jaar getennist kan worden.

De WTA en ATP Tour waren begin april al stilgelegd tot en met het einde van het grasseizoen (13 juli). Nu komen daar nog drie weken bij.

Dat betekent dat de mannentoernooien van Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbühel niet door zullen gaan. De vrouwen kunnen in juli niet spelen in Bastad, Lausanne, Boekarest en Jurmala.

Robin Haase heeft een speciale band met het toernooi in Kitzbühel. De Nederlander won in de Oostenrijkse stad zijn enige twee ATP-titels (2011 en 2012).

De WTA en de ATP verwachten half juni een nieuwe update te kunnen geven over de tenniskalender. Voorlopig staat er nog geen streep door onder meer de US Open in New York (31 augustus tot en met 13 september) en het uitgestelde Roland Garros in Parijs (20 september tot en met 4 oktober).

"We blijven naar alle opties kijken om de Tour te herstarten zodra dat veilig is", zegt ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. "Daarbij overwegen we ook om toernooien te verplaatsen naar later dit jaar."

