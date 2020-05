Novak Djokovic is ervan overtuigd dat hij de tennisser met de meest gewonnen Grand Slam-toernooien kan worden én het langst de eerste plek op de wereldranglijst kan bezetten. De Serviër ziet nog veel perspectief.

Beide records zijn in handen van Roger Federer. De Zwitser won twintig Grand Slams - drie meer dan Djokovic - en voerde 310 weken de ATP-ranking aan. Djokovic is momenteel de mondiale nummer één en staat op 282 weken.

"Ik heb een missie te volbrengen en ik geloof erin dat ik de meeste Grand Slams kan winnen en het langst op de nummer één-positie kan staan. Dat zijn mijn doelen, al ben ik er niet dagelijks mee bezig", zei de 32-jarige Djokovic in de Amerikaanse televisieshow In Depth with Graham Bensinger.

"Ik ben altijd vol vertrouwen, want dat is de motor voor geloof. Natuurlijk moet ik dingen opofferen en dat is soms moeilijk, maar ik ben blij dat ik mensen om me heen heb die me nog steeds steunen."

Djokovic won begin dit jaar de Australian Open, wat zijn zeventiende Grand Slam-titel betekende. Naast Federer moet hij ook negentienvoudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal nog voor zich dulden.

Het tennisseizoen ligt sinds halverwege maart stil vanwege de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk wanneer er weer gespeeld kan worden. Mogelijk is dat pas in 2021.

