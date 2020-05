Gerard Piqué maakt zich nu al zorgen over het doorgaan van de Davis Cup Finals in november. De verdediger van FC Barcelona organiseert het toernooi in Madrid met zijn bedrijf Kosmos.

"Ik ben een beetje pessimistisch. Het is erg moeilijk om de Davis Cup zonder publiek te organiseren", zei Piqué zondag tegen Movistar.

"Er is momenteel veel onzekerheid. We kunnen alleen maar luisteren naar de overheid. Ik hoor veel verschillende meningen, en heb eigenlijk geen idee of we in november toeschouwers kunnen toelaten."

Kosmos organiseerde vorig jaar voor het eerst de Davis Cup in nieuwe stijl. Het toernooi met achttien landenploegen in Madrid werd gewonnen door gastland Spanje.

Voor de editie van dit jaar wist Nederland zich niet te plaatsen, in de kwalificatie bleek Kazachstan te sterk.

"Ik hoop dat de komende weken duidelijk wordt of het toernooi door kan gaan", zei Piqué. "Voorlopig blijven we gewoon doorwerken voor het geval het wel lukt. Dat is niet gemakkelijk, want door reisrestricties kunnen we bijvoorbeeld niet naar het stadion in Madrid."

De ATP en WTA hebben alle tennistoernooien tot medio juli al moeten uitstellen of annuleren wegens de coronacrisis.

