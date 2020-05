De Franse tennisbond FFT overweegt Roland Garros dit jaar toch zonder toeschouwers te organiseren, ook al liet de landelijke sportminister onlangs nog weten dat het Grand Slam-toernooi achter gesloten deuren geen optie is.

"Als we Roland Garros zonder publiek houden, zorgt dat ervoor dat de economie blijft draaien, gezien de televisierechten en de zakelijke samenwerkingen", zegt FFT-voorzitter Bernard Giudicelli zondag tegen Le Journal du Dimanche.

De preses geeft toe dat het toernooi zonder publiek zowel zakelijk als sportief minder interessant is. "Maar het is nog geen gepasseerd station en we sluiten geen enkele optie uit."

Roland Garros zonder publiek leek geen optie, afgaande op de uitspraken die de Franse sportminister Roxana Maracineanu begin deze maand deed. Ze benadrukte dat het evenement net als Tour de France alleen doorgaat met fans.

Aanvankelijk zou Roland Garros van 24 mei tot en met 7 juni worden gehouden, maar vanwege de coronacrisis werd het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar verschoven naar 20 september tot en met 4 oktober.

Mogelijk wordt het Franse graveltoernooi nóg een week opgeschoven, maar FFT-voorzitter Giudicelli maakt zich daar niet druk om. "Of het nu de 20e of de 27e begint; dat verandert niet veel."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.