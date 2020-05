Voorzitter Andrea Gaudenzi van tennisbond ATP blijft erin geloven dat er dit jaar nog toernooien gespeeld kunnen worden. Door de coronacrisis ligt het seizoen al maanden stil en meerdere toptennissers houden er rekening mee dat ze pas in 2021 weer in actie kunnen komen.

"Het zou dom zijn om alles nu al te annuleren", benadrukt Gaudenzi zaterdag in gesprek met Reuters. "Niemand weet wat er gaat gebeuren, dus we willen graag optimistisch blijven. Dit is nog niet het moment om cruciale beslissingen te nemen."

Vanwege de coronacrisis werd er al een streep door het gravel- én grasseizoen gezet, waardoor onder meer Roland Garros (verschoven naar september-oktober) en Wimbledon (definitief afgelast) niet door kunnen gaan.

Het tennisseizoen ligt hoe dan ook nog tot midden juli stil en uiterlijk komende vrijdag wordt bekend of ook de toernooien daarna afgelast worden. Het gaat dan onder meer om de hardcourttoernooien in de Verenigde Staten, die dienen als voorbereiding op de US Open (24 augustus-13 september).

'We beslissen voor 1 juni over toernooien in augustus'

De kans lijkt klein dat die toernooien door kunnen gaan, want de Verenigde Staten zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door het coronavirus. New York, waar de US Open wordt gehouden, staat zelfs bekend als het epicentrum in de VS.

"We hebben 15 mei als deadline gesteld om te beslissen over de resterende toernooien in juli en we hebben tot 1 juni om te beoordelen of de toernooien in augustus door kunnen gaan", aldus Gaudenzi, die onderstreept dat het mogelijk kan zijn om wedstrijden zonder publiek te spelen.

"Er zijn meerdere opties die we onderzoeken, zoals het spelen achter gesloten deuren. We proberen ook een oplossing te vinden voor de reisbeperkingen, maar dat is nu allemaal hypothetisch. We bepalen zes of acht weken van tevoren wat er met de toernooien moet gebeuren. Het zou dwaas zijn om daar nóg eerder over te besluiten."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.