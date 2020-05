Rafael Nadal stelt dat Novak Djokovic zich zal moeten laten inenten tegen het coronavirus als er een vaccin is ontwikkeld. De Servische nummer één van de wereld zei onlangs dat hij dat niet van plan is zich te laten vaccineren.

"Als een vaccinatie verplicht wordt om iedereen in de tenniswereld te beschermen, dan zal Djokovic geen keus hebben als hij op het hoogste niveau wil blijven spelen", zegt Nadal in een interview met La Voz de Galicia.

"Hetzelfde geldt voor mij en voor alle andere spelers. Iedereen zal de regels moeten volgen, net als we op dit moment doen door thuis te blijven."

Djokovic zei onlangs in een chat op Facebook onder meer dat hij tegen vaccinatie is en dat hij niet van plan is om zich te laten inenten als hij daartoe wordt gedwongen.

Volgens nummer twee van de wereld en negentienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal is het echter simpel. "Als de ATP of ITF ons verplicht het te doen, dan zullen we moeten. Het is hetzelfde als met dopingregels. We moeten ons eraan houden. Niets meer en niets minder."

Onlangs liet Nadal al weten dat hij het tennisseizoen, dat sinds maart stilligt, als verloren beschouwt. Vanwege de coronacrisis zijn de meeste toernooien geschrapt of verplaatst.

