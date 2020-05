Coach Elise Tamaëla verwacht dat Kiki Bertens de training binnen twee weken hervat. De nummer zeven van de wereld mag officieel weer de baan op, maar voelt door de strenge regels nog geen behoefte om te tennissen.

Het Nationaal Trainingscentrum in Amstelveen kreeg woensdag groen licht van sportkoepel NOC*NSF om open te gaan. Meerdere tennissers maken daar deze week al gebruik van, maar de 28-jarige Bertens houdt die boot voorlopig af.

"Ik ga ervan uit dat Kiki volgende week of anders de week daarop de training weer hervat", zegt Tamaëla donderdag in gesprek met NU.nl. "In Amstelveen zijn de regels streng. Ze zou daar nu alleen met een KNLTB-coach mogen trainen, omdat wij als coachingsteam niet aanwezig mogen zijn."

"Daarnaast mogen tennissers pas tien minuten voor hun trainingssessie arriveren, terwijl onze warming-up alleen al normaal gesproken veertig minuten duurt. Zo zijn er nog meer strenge voorschriften. Die zijn allemaal heel begrijpelijk, maar voor Kiki heeft het daardoor geen zin om zo snel mogelijk weer de baan op te gaan."

De kans is overigens groot dat die regels vanaf volgende week worden versoepeld. Premier Mark Rutte maakte woensdagavond bekend dat het vanaf maandag voor iedereen weer toegestaan is om buiten te sporten, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent dat de tennisbanen in het hele land weer kunnen opengaan.

'Zie het somber in voor rest van tennisseizoen'

De urgentie om weer te gaan tennissen ontbreekt wel een beetje bij Bertens, want het is nog altijd onduidelijk waar ze zich op moet voorbereiden. Alle toernooien zijn tot halverwege juli geschrapt en de kans is groot dat de wedstrijdloze periode straks wordt verlengd.

"Voor de rest van dit jaar zie ik het eigenlijk een beetje somber in", erkent Tamaëla. "Ik denk dat er pas weer wordt getennist als de quarantaineverplichtingen wereldwijd zijn opgeheven of als er een vaccin is. Dat kan nog wel even duren."

"In theorie zouden we straks misschien naar New York kunnen vliegen voor de US Open, maar dan moeten we waarschijnlijk twee weken in quarantaine. Hoe ga je dat doen? Ik las woensdag al dat er zelfs twijfels zijn over de Australian Open in januari 2021, dus dat zegt genoeg. Tennis is nog heel ver weg."

Door het onderbroken tennisseizoen speelde Bertens dit jaar nog maar vier WTA-toernooien en twee wedstrijden in de Fed Cup. Haar laatste optreden was eind februari in Qatar, waar ze in de derde ronde strandde. Twee weken eerder won Bertens nog het toernooi in Sint-Petersburg, waar ze de tiende titel uit haar loopbaan veroverde.

