De Australian Open wordt in 2021 hoe dan ook zonder buitenlandse toeschouwers afgewerkt. Dat zegt Craig Tiley, directeur van het Grand Slam-toernooi in Melbourne, woensdag in een interview met Australian Associated Press.

"Ons worstcasescenario is dat er geen Australian Open plaatsvindt", aldus Tiley. "Op dit moment is het beste scenario een toernooi met spelers in quarantaine en alleen fans uit Australië."

Tot zeker medio juli vinden er als gevolg van de wereldwijze uitbraak van het coronavirus geen wedstrijden en toernooien plaats. Bovendien is een groot gedeelte van de tenniskalender al aangepast.

Zo werd Wimbledon geschrapt en is Roland Garros uitgesteld tot september. De US Open, die in augustus begint, beslist naar verluidt komende maand of het toernooi doorgaat.

Australian Open is goed voorbereid

Volgens Tiley zal de Australian Open volgend jaar hoe dan ook niet aan maatregelen ontkomen en zijn alle mogelijke scenario's al opgesteld. "We hebben in kaart gebracht wanneer we beslissingen moeten nemen, op wie die invloed zullen hebben en op welke manier", zegt hij.

"Dat hebben we gedaan voor alle 670 medewerkers, voor onze partners, onze sponsoren en alle overheden en locaties waarmee we te maken hebben. We zijn nu nog bezig om de spelers te informeren en uit te leggen wat het voor ze betekent."

De Australian Open kon in januari dit jaar gewoon plaatsvinden, ook al werd het toernooi geteisterd door hevige bosbranden in Australië. Bij de mannen won Novak Djokovic, bij de vrouwen zegevierde Sofia Kenin. Gedurende de veertien toernooidagen bezochten ruim 800.000 mensen Melbourne Park.

In Australië valt de impact van het coronavirus nog relatief mee. Er is tot dusver sprake van een kleine zevenduizend besmettingen. Het dodental staat er op 97.

