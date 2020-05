De Australian Open wordt in 2021 hoe dan ook zonder buitenlandse toeschouwers afgewerkt. Dat zegt Craig Tiley, directeur van het Grand Slam-toernooi in Melbourne, woensdag in een interview met de Australian Associated Press.

"Ons worstcasescenario is dat er geen Australian Open plaatsvindt", aldus Tiley. "Op dit moment is het beste scenario een toernooi met spelers in quarantaine en alleen fans uit Australië."

Tot zeker medio juli vinden er geen wedstrijden en toernooien plaats door de wereldwijze uitbraak van het coronavirus. Bovendien is een groot gedeelte van de tenniskalender al aangepast.

Zo werd Wimbledon geschrapt en is Roland Garros uitgesteld naar september. De US Open, die aanvankelijk in augustus begint, beraadt zich naar verluidt komende maand over het doorgaan van het toernooi.

De Australian Open kon in januari dit jaar gewoon plaatsvinden, ook al werd het toernooi geteisterd door hevige bosbranden in Australië. Bij de mannen won Novak Djokovic, bij de vrouwen zegevierde Sofia Kenin. Gedurende de veertien toernooidagen bezochten ruim 800.000 mensen Melbourne Park.

