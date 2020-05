De directeur van de Women's Tennis Association (WTA), Steve Simon, is voor een fusie met de mannentennisbond Association of Tennis Professionals (ATP), zegt hij woensdag in een interview met The New York Times.

"Ik ben niet bang voor een fusie, dat ben ik nog nooit geweest", aldus Simon. "Ik zou de eerste zijn die een fusie steunt, want dan zitten de commercie en strategie allemaal op één lijn. Het is een lange en bochtige weg om er te komen, maar een fusie lijkt me heel logisch."

De reactie van Simon volgt op de oproep van Roger Federer en Rafael Nadal van twee weken geleden om de WTA en de ATP samen te smelten tot één organisatie. Volgens hen is de coronacrisis het ideale moment om het tennis te hervormen.

De ATP werd in 1972 opgericht om op te komen voor de belangen van de mannelijke tennissers, een jaar later verenigden de vrouwen zich in de WTA. In de tenniswereld klinken veel klachten over de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, terwijl het prijzengeld in het tennis als een van de weinige sporten nagenoeg gelijk is.

'We concurreren tegen onszelf'

Volgens Simon zou een gecombineerde Tour de commerciële waarde van het tennis vergroten, wat kan leiden tot meer prijzengeld. "Op dit moment concurreren we tegen onszelf, alle andere competities en commerciële initiatieven", aldus Simon. "We strijden om fans, partners, sponsors, maar ook om uitzendingen en gegevens. Met een fusie kan je dit allemaal samenvoegen."

Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP, reageerde twee weken geleden al enthousiast op het initiatief van Federer en Nadal. Volgens Simon zijn er echter nog geen formele gesprekken gestart tussen de WTA en ATP over een fusie.

Simon denkt dat een samensmelting tussen beide bonden door bestaande sponsorcontracten niet van de een op de andere dag beklonken is. "Er zal geen tekort aan accountants, belastingadvocaten en advocaten zijn. Het gaat tijd kosten, maar conceptueel duurt het misschien niet zo lang. Als wij het eens zijn over het doel, kunnen wij de zaken meestal sneller voor elkaar krijgen."

Het tennis ligt nog minimaal tot medio juli stil vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De eerstvolgende Grand Slam is Roland Garros op 20 september. Wimbledon werd voor het eerst sinds 1945 geschrapt.