De tennisbonden ATP, WTA en ITF en de vier Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open) hebben dinsdag een akkoord bereikt over de oprichting van een noodfonds voor tennissers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt.

De zeven organisaties hebben voorlopig ruim 6 miljoen dollar (omgerekend ruim 5,5 miljoen euro) bij elkaar gebracht voor het zogenoemde Player Relief Programme.

Het geld zal onder leiding van de ATP en de WTA gelijkelijk verdeeld worden onder mannen en vrouwen. De bonden verwachten dat zo'n achthonderd tennissers hulp zullen krijgen. Het zal daarbij waarschijnlijk gaan om spelers die buiten de top honderd staan.

"Of iemand in aanmerking komt voor geld uit het noodfonds hangt onder meer af van de plek op de wereldranglijst en het tot nu toe verdiende prijzengeld", melden de organisaties in een verklaring.

In het statement staat ook dat het fonds nog aangevuld kan worden, bijvoorbeeld via veilingen, de opbrengsten van virtuele tenniswedstrijden of donaties van spelers.

Novak Djokovic deed vorige maand nog een voorstel voor een noodfonds dat gevuld zou worden door de top honderd van de wereldranglijst. Spelers zouden, afhankelijk van hun ranking, 5.000 tot 30.000 dollar bijdragen. Onder anderen Dominic Thiem zag daar niks in en tennissers leveren voorlopig geen directe bijdrage aan het Player Relief Programme.

