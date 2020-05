Rafael Nadal verwacht niet dat er in 2020 nog getennist wordt op het hoogste niveau. De Spaanse nummer twee van de wereld vreest dat het huidige tennisseizoen als verloren beschouwd moet worden.

"Ik hoop dat we voor het einde van het jaar weer op de baan kunnen staan, maar ik denk eigenlijk van niet", aldus de negentienvoudig Grand Slam-winnaar dinsdag tegen de Spaanse krant El País.

"Ik zou er direct voor tekenen om in 2021 weer in actie te mogen komen. Ik maak me meer zorgen over de Australian Open dan over het einde van dit jaar. Ik denk dat we 2020 als verloren moeten beschouwen."

Nadal zou er begrip voor hebben als de internationale tennisbonden ATP en WTA alle toernooien voor dit kalenderjaar zouden schrappen. "Het belangrijkst is het redden van levens en het behouden van onze gezondheid. Sport komt nu niet op de eerste plaats."

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het grootste gedeelte van het huidige tennisseizoen geschrapt of verplaatst. Zo werd Wimbledon voor het eerst sinds 1945 afgelast en is Roland Garros voorlopig verplaatst naar 20 september.

175 Video Nadal en Federer dollen op livestream: 'Je zal tennissen verleerd zijn'

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.