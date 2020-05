Andy Murray steunt de oproep van Roger Federer tot een fusie van de tennisbonden ATP en WTA. De Schotse voormalige nummer één van de wereld verwacht wel weerstand van enkele spelers.

"Veel toppers bij de mannen praten erover en dat is veelbelovend. Maar het is wel van belang dat ook vrouwen hun stem laten horen", zegt Murray, die door blessureleed is afgezakt naar de 129e plaats op de wereldranglijst, zaterdag in gesprek met CNN.

Federer stelde anderhalve week geleden op Twitter een samensmelting van de ATP en WTA voor. Hij vond de huidige coronacrisis een ideaal moment om de tenniswereld te hervormen en kreeg op het socialemediaplatform meteen bijval van Rafael Nadal.

"Ik zit me af te vragen: ben ik de enige die vindt dat het tijd is dat het mannen- en vrouwentennis één worden en samen verdergaan? Ik heb het niet over een gemengde competitie op de baan, maar over een samensmelting van de ATP en WTA", schreef Federer.

Murray voorziet 'uitdagingen' bij plan

Murray ziet dat dus ook wel zitten, maar denkt dat er wel flink wat "uitdagingen" om de hoek komen kijken als het daadwerkelijk tot één bond komt. Hij zegt dat hij spelers kent die liever minder verdienen dan dat ze instemmen met het principe van gendergelijkheid.

"In het verleden heb ik gesprekken gehad over de toename van het prijzengeld. Dan ging het bedrag voor de verliezende speler in de eerste ronde bij de mannen van 8.000 naar 10.000 dollar en bij de vrouwen van 6.000 naar 10.000 dollar", schetst Murray een voorbeeld.

"Ik sprak toen een aantal mannelijke spelers die ongelukkig waren over het feit dat het prijzengeld gelijk was. Ze vertelden me dat ze dan liever helemaal geen hoger prijzengeld willen. Dat is de mentaliteit waarmee je geconfronteerd wordt in deze discussie."

De ATP werd in 1972 opgericht om de belangen van mannelijke tennissers te beschermen, de WTA ontstond een jaar later als vrouwelijke tegenhanger. Hoewel het prijzengeld bij grote toernooien nagenoeg gelijk is - wat maar in een paar sporten het geval is - zijn er regelmatig klachten over ongelijke behandeling.