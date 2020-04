Kiki Bertens heeft donderdag de finale bereikt van het virtuele tennistoernooi van Madrid. De Wateringse rekende op de PlayStation met 7-5 in games af met Caroline Wozniacki.

In de eindstrijd staat de 28-jarige Bertens later op de dag tegenover Fiona Ferro. De Française zette Sorana Cirstea uit Roemenië met 6-3 aan de kant.

Bertens heeft de vorm te pakken op de PlayStation. De nummer zeven van de wereld versloeg eerder deze week de Duitse Angelique Kerber en de Kroatische Donna Vekic beiden met 3-0 in games, waarna ze in de kwartfinales met 6-4 te sterk was voor Belinda Bencic uit Zwitserland.

Ook bij de mannen wordt er een virtueel toernooi afgewerkt. Daar gaat de finale tussen de Belg David Goffin en de Argentijn Diego Schwartzman, die Andy Murray uitschakelde. Ook onder anderen Rafael Nadal en Alexander Zverev deden mee op de PlayStation.

De eindwinnaar van het digitale toernooi in Madrid ontvangt een bedrag van 150.000 euro. Dat geld mag vervolgens verdeeld worden onder spelers die door de coronacrisis in financiële nood zijn gekomen. Nog eens 50.000 euro wordt gedoneerd aan een goed doel.

Het echte WTA-toernooi van Madrid werd afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bertens moet daardoor een jaar wachten om haar titel te kunnen prolongeren. Vorig jaar was ze de sterkste op het gravel in de Spaanse hoofdstad.