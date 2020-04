De Duitse proftennisser Kevin Krawietz, die vorig jaar het dubbelspel won bij Roland Garros, werkt als vakkenvuller in een lokale supermarkt nu de ATP Tour stilligt vanwege de coronacrisis.

"Ik wilde al langer een keer een 'normale' baan proberen", aldus de 28-jarige Krawietz tegen Der Spiegel. "Door de coronacrisis krijg ik daar nu de kans voor." (Foto: Pro Shots)

Krawietz werkt sinds een aantal weken in een supermarkt in een buitenwijk van München. Daarnaast traint hij drie tot vier keer per week op de tennisbaan. (Foto: Pro Shots)

De huidige nummer dertien van de wereldranglijst in het dubbelspel krijgt 12,50 euro per uur. In zijn tenniscarrière heeft hij iets minder dan 1 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar gespeeld. (Foto: Pro Shots)

"Het gaat me niet om het geld", zegt Krawietz tegen Daily Mail. "Ik begon me te vervelen tijdens de lockdown en een vriend van me werkt in de supermarkt. Hij grapte eerst dat ze mensen zochten en niet veel later zei hij dat ze echt een baan voor me hadden." (Foto: Pro Shots)

"Er zijn aardig wat klanten geweest die zeiden: 'Je lijkt op die tennisser'. Dat is wel grappig", aldus Krawietz. (Foto: Pro Shots)

Krawietz (links) pakte vorig jaar op Roland Garros zijn eerste Grand Slam-titel door met landgenoot Andreas Mies het dubbelspel te winnen. (Foto: Pro Shots)

