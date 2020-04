Kiki Bertens heeft zich dinsdag met speels gemak geplaatst voor de kwartfinales van het virtuele tennistoernooi van Madrid. De Zuid-Hollandse won tegen Donna Vekic ook op overtuigende wijze haar tweede groepswedstrijd: 3-0.

Bertens liet maandag in haar openingspartij Angelique Kerber al alle hoeken van de baan zien op de PlayStation, waarop het evenement wordt gespeeld, en dat was een dag later ook het geval tegen Vekic. Ze trok ook tegen haar Kroatische tegenstander binnen een mum van tijd aan het langste eind door flink wat winners.

De Wateringse zei bij de aankondiging van het toernooi dat ze nog nooit Tennis World Tour, het spel dat wordt gebruikt en waarin het stadion in Madrid tot in de details is nagemaakt, had gespeeld. Ze begon dan ook twee weken geleden thuis meteen met oefenen en dat betaalde zich nu dus uit.

Bertens verzekerde zich door de zeges op Kerber en Vekic al in een voortijdig stadium van de kwartfinales. Het laatste groepsduel tegen Eugenie Bouchard is enkel nog van belang voor de statistieken. Bertens kent ook al haar tegenstander in de kwartfinales op woensdag, namelijk Belinda Bencic.

150.000 euro voor toernooiwinnaar

Er doen veel wereldtoppers mee aan het virtuele toernooi. Zo maken Rafael Nadal en Andy Murray hun opwachting en zij stonden dinsdag ook tegenover elkaar. Murray liet zien op de spelcomputer de betere van de twee te zijn: 3-0.

De organisatie heeft 150.000 euro beschikbaar gesteld voor de eindwinnaar, die het geld vervolgens mag verdelen onder spelers die in financiële nood zijn gekomen door de coronacrisis. Een extra 50.000 euro wordt gedoneerd aan een goed doel.

Het echte WTA-toernooi van Madrid werd onlangs afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bertens moet daardoor een jaar wachten om haar titel te kunnen prolongeren. Ze was namelijk vorig jaar de beste op het Spaanse gravel.