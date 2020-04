Roger Federer en Rafael Nadal vinden dat de ATP en WTA samen moeten gaan. De wereldtoppers vinden de huidige coronacrisis een ideaal moment om de tenniswereld te hervormen.

"Ik zit me af te vragen, ben ik de enige die vindt dat het tijd is voor het mannen- en vrouwentennis om één te worden en samen verder te gaan?", vraagt Federer zich af in een Q&A op Twitter. "Ik heb het niet over een gemengde competitie op de baan, maar over een samensmelting van de ATP en WTA."

Federer kreeg antwoord van onder meer Nadal. "Hey Roger, zoals je al van mij wist naar aanleiding van onze onderlinge discussies, ben ik het volkomen met je eens dat het fantastisch zou zijn als de ATP en WTA één organisatie zijn na het einde van deze crisis."

De ATP werd in 1972 opgericht om de belangen van mannelijke tennissers te beschermen, de WTA ontstond een jaar later als vrouwelijke tegenhanger. Hoewel het prijzengeld nagenoeg gelijk is - als een van de weinige sporten - zijn er regelmatig klachten over ongelijke behandeling.

'Twee verzwakte bonden kunnen één sterke worden'

"Het is verwarrend voor de fans met de verschillende rankings, verschillende logo's, verschillende websites en verschillende toernooicategorieën", aldus Federer, die hoopt dat de ATP en WTA zo spoedig mogelijk in actie komen.

"Een samenvoeging had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. Maar misschien is dit het juiste moment. Het zijn voor elke sportbond zware tijden en we kunnen van twee verzwakte bonden nu één nieuwe, sterke bond maken."

Het tennis ligt nog minimaal tot medio juli stil vanwege de coronacrisis. De ATP en WTA stemden dinsdag in met een voorstel van Novak Djokovic om een noodfonds op te richten voor de spelers die in de financiële problemen zijn gekomen.