De Chileense tennisser Nicolás Jarry is door federatie ITF voor elf maanden geschorst vanwege dopinggebruik. De nummer 89 van de wereld testte begin dit jaar positief op het spierversterkende middel ligandrol en anabole steroïden.

De verboden stoffen werden in november vorig jaar aangetroffen bij een controle tijdens de Davis Cup Finals in Madrid. De 24-jarige Jarry werd in januari al voorlopig geschorst.

Volgens Jarry kwamen de verboden middelen in zijn urine terecht door vitaminepillen uit Brazilië. De ITF gaat akkoord met die uitleg, maar houdt de tennisser verantwoordelijk voor wat er in zijn lichaam komt.

Jarry gaat niet in beroep tegen de schorsing, die met terugwerkende kracht ingaat per november. "Een juridisch proces zou me alleen maar meer stress en onzekerheid geven", verklaart de Chileen, die momenteel sowieso niet in actie kan komen vanwege de coronacrisis.

Jarry won vorig jaar in het Zweedse Bastad zijn enige ATP-toernooi tot dusver. De 38e plek is vooralsnog zijn beste positie op de wereldranglijst.