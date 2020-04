Patrick Mouratoglou, de coach van onder anderen Serena Williams, heeft zaterdag een alternatief toernooi voor tennissers aangekondigd ten tijde van de coronacrisis. De Fransman heeft de Ultimate Tennis Showdown (UTS) bedacht.

Het toernooi van Mouratoglou moet op 16 mei van start gaan, duurt vijf weken en wordt gehouden op het terrein van zijn eigen tenniscomplex in Nice. Publiek is niet welkom en de partijen worden live uitgezonden.

In een aankondiging van het toernooi wordt verder verzekerd dat alle Franse coronamaatregelen, die in ieder geval tot en met 11 mei van kracht zijn, in acht zullen worden genomen.

"De UTS is een platform om het talent en de persoonlijkheden van een breed scala aan spelers te laten zien", aldus Mouratoglou. "Het is een nieuwe en innovatieve aanpak, gericht op een jonger tennispubliek. En het zorgt voor een andere verdeling van geld onder de spelers."

De Belg David Goffin en de Australiër Alexei Popyrin hebben hun deelname al toegezegd en nemen het in de eerste partij van het toernooi tegen elkaar op. In de komende dagen worden meer deelnemers bekendgemaakt.

Het tennis ligt al sinds maart stil vanwege het coronavirus. Er wordt in ieder geval tot 13 juli niet gespeeld.

